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تعرض مبابي للإصابة في اللقاء

مبابي يهدر ركلة جزاء ويغادر الملعب مصاباً

باريس - رويترز
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تعرض كيليان مبابي لإصابة في الفخذ وأهدر ركلة جزاء في مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام مضيفه مونبليه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأربعاء.

وتصدى بنجامين لوكومت حارس مونبليه لركلة جزاء من المهاجم الفرنسي في الدقيقة الثامنة لكنه اضطر إلى إعادتها وتصدى لها الحارس مرة أخرى.

وخرج مبابي من الملعب في الدقيقة 20 وهو يعرج وممسكا بالعضلات الخلفية لفخذه الأيسر.

ويلتقي باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي مع بايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في غضون أسبوعين.

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