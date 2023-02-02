يونايتد يهزم فورست ويضرب موعداً مع نيوكاسل في نهائي "الرابطة"

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تأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بعدما كرر فوزه على نوتنغهام فورست وانتصر 2-صفر في مباراة الإياب في أولد ترافورد يوم الأربعاء.
وتفوق يونايتد بذلك 5-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ليتأهل لمواجهة نيوكاسل يونايتد في المباراة النهائية في استاد ويمبلي في 26 فبراير.
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وتقدم أنتوني مارسيال بالهدف الأول في الدقيقة 73، بعدما تابع تسديدة زميله ماركوس راشفورد.
وبعد ثلاث دقائق، أضاف فريد لاعب الوسط الهدف الثاني بعدما قابل تمريرة عرضية من راشفورد وسجل من مدى قريب.
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