ريال مدريد يهزم فالنسيا ويواصل تقليص الفارق مع برشلونة

فاز ريال مدريد على ضيفه فالنسيا 2 - صفر يوم الخميس ضمن منافسات المرحلة 17 بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الريال عن طريق ماركو أسينسيو في الدقيقة 52، قبل أن يضيف زميله فينسيوس جونيور الهدف الثاني بعد ذلك بدقيقتين.

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وشهدت المباراة تعرض غابرييل باوليستا مدافع فالنسيا للطرد في الدقيقة 72، ليكمل فريقه ما تبقى من المباراة بعشر لاعبين.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف برشلونة المتصدر وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد فالنسيا عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.