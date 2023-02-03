غوارديولا يكشف أسباب رحيل كانسيلو

أكد الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن انتقال البرتغالي جواو كانسيلو مدافع الفريق إلى بايرن ميونخ الألماني، هدفه رغبته في اللعب كثيرا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن اللاعب الدولي البرتغالي انتقل إلى الفريق الألماني حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية الانتقال بشكل دائم للفريق البافاري.

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ومنذ انتقال كانسيلو بشكل مفاجئ لبايرن ميونخ فقد انتشرت أنباء عدة تفيد بكونه شخصية مزعجة في غرفة الملابس في مانشستر سيتي بعدما خرج من حسابات التشكيل الأساسي في الأسابيع الأخيرة.

وكشف غوارديولا "أتمنى له الأفضل فيما تبقى من الموسم، لا أعرف ما سيحدث في الشهور الأربع المقبلة أو الموسم المقبل، بعد كأس العالم قمنا بالاستعداد لما قبل العودة لمنافسات الموسم، وبدأنا نلعب بشكل مختلف وقد أعجبني ما رأيت وقررت منح المزيد من الوقت للاعبين الذين رأيتهم على أرض الملعب".

وتابع غوارديولا "أنه يرغب في اللعب لكي يكون سعيدا ونحن قررنا سويا، الأطراف الثلاثة، السماح له بالذهاب إلى ميونخ، أنه يرغب في خوض كل مباراة، ونأمل في أنه يمكنه فعل ذلك في ميونخ".