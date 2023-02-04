أرتيتا يعترف بأخطاء لاعبي أرسنال أمام إيفرتون

اعترف الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم بأن لاعبي فريقه لم يكونوا في أفضل حالاتهم خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام مضيفه إيفرتون صفر - 1 يوم السبت في المرحلة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وأشاد أرتيتا بفريق إيفرتون ومديره الفني الجديد شين دايتش مؤكدا أنهم قدموا عرضا جيدا في المباراة.

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وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: أعتقد أن إيفرتون كان جيدا بالفعل، وعلينا تهنئته على طريقة تعامله مع سير المباراة. أرى أنه فاز بالمباراة لأنه كان فعالا. نشعر بخيبة الأمل لأننا لم نحقق النتيجة التي كنا نريدها.

وقال أرتيتا: أود أن يعرف لاعبو الفريق إلى أي مدى أحبهم. مشيرا إلى أن الفريق عليه أن يفعل أكثر من شيء حتى لا تمتد هذه الهزيمة وتصبح أكثر من هزيمة.

وأشار إلى أن فريقه يعرف كيف يواجه الضغوط ويتدرب على ذلك يوميا ولكن اللاعبين منحوا إيفرتون عددا من الضربات الحرة وكانت هناك بعض القرارات المتهورة في فترة من المباراة وأن هذا تسبب في الهزيمة وهو ما يجب تلافيه في المباريات المقبلة.