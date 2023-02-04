أنشيلوتي: فينيسيوس قدوة

أثنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، واصفا إياه بأنه قدوة في ظل الانتقادات التي تعرض لها من جانب ريال مايوركا، قبل مواجهة الفريقين يوم الأحد بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وفاز النادي الملكي على ضيفه مايوركا 4 -1 في سبتمبر الماضي، حيث تذمر فينيسيوس من التعليمات التي أعطاها المكسيكي خافيير أغيري مدرب مايوركا للاعبيه خلال المباراة.

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وشعر فينيسيوس بأن أغيري أخبر لاعبيه بأن يلعبوا ببعض الخشونة، وواجه المدرب المكسيكي بما حدث بالفعل.

وبعد ذلك بعدة أيام قال أنطونيو راييو قائد مايوركا لـ"داريو دي مايوركا": فينيسيوس من حقه أن يرقص، لكن ليس عليه أن يكون غير محترم، لم يكن عليه أن يهين أو يقلل من شأن زملائه.

وتحدث راييو مجددا هذا الأسبوع عن فينيسيوس وقال: إذا اضطررت يوم الأحد إلى أن أضرب مثالًا لابني كلاعب، فربما سأختار لوكا مودريتش أو كريم بنزيمة ، لكنني لن أختاره فينيسيوس أبدًا.

من جانبه قال أنشيلوتي: فيني سيكون مستعدا لهذه المباراة بنفس الطريقة استعداده لكل المباريات، ليس عليه أن يجلس معي وأن يتناقش معي.

وأضاف: بالنسبة لي فينيسيوس قدوة كلاعب، الشباب يحبون اللاعبين في مثل إمكاناته، أحفادي لديهم قميصه ولا يريدون أي قميص أخر.