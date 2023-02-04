بمشاركة إنزو.. تشيلسي يتعادل سلبياً مع فولهام

وضع القراءة
100% حجم الخط
سقط تشيلسي في فخ التعادل السلبي مع ضيفه فولهام يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة 22 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ورغم دخول تشيلسي بعدد من صفقاته الجديدة التي تعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وعلى رأسهم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز القادم من بنفيكا البرتغالي، بالإضافة للأوكراني ميهايلو مودريك والفرنسي بينوا بيادشيلي، إلا أن الفريق اللندني فشل في هز شباك ضيفه.
مادة اعلانية
ورفع تشيلسي رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع فولهام رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس.
اقرأ أيضاً
-
إنزو فرنانديز: أنا ممتن لتشيلسيأبدى اللاعب الأرجنتيني إنزو فيرنانديز امتنانه لنادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم لدى الإعلان رسميا يوم الأربعاء عن إتمام ضمه من بنفيكا البرتغالي، وذلك ... رياضة
-
بصفقاته القياسية.. تشيلسي يخطف الأنظار قبل مواجهة فولهامتبرز قمة مانشستر سيتي ومضيفه توتنهام في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي يفتتحها تشيلسي يوم الجمعة على أرضه ضد ... رياضة عالمية
-
كلوب عن صفقات تشيلسي: لن أتحدث بدون المحامي الخاص بيأكد يورغن كلوب مدرب ليفربول، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة، أنه لا يستوعب كيف تمكن تشيلسي من إنفاق كل هذه المبالغ الضخمة ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية