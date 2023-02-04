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تشافي مدرب برشلونة

تشافي: من الصعب منافسة ريال مدريد

مدريد - د ب أ
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توقع تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة معركة قوية مع ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، رغم تصدر النادي الكاتالوني جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن النادي الملكي.

ويرجع آخر لقب لبرشلونة في الدوري الإسباني إلى موسم 2018 /2019 ، لكن الفريق يؤدي بشكل رائع هذا الموسم حيث فاز في 16 من أول 19 مباراة له ليصل لحاجز الـ50 نقطة.

وهذه هي المرة السادسة في تاريخ برشلونة التي يصل فيها لحاجز الـ50 نقطة في هذه المرحلة من الموسم، حيث نجح خلال المرات الخمس السابقة في حصد اللقب أربع مرات.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي للمباراة أمام إشبيلية يوم الأحد: أشعر بأننا الأقرب، ولكن عوضا عن ذلك مرشح بإمكانه الفوز باللقب.

وأضاف: الفوز بلقب الدوري أحد أهدافنا، نتنافس مع حامل لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا ومن الصعب بالنسبة لنا المنافسة على الألقاب مع منافس قوي.

وأوضح: لا زلت أرى مدريد فريقا قويا ،وعلينا أن نقاتل على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة أو قبل الأخيرة من الموسم.

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