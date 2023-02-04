فاران يكشف سبب اعتزاله اللعب الدولي

أكد رافاييل فاران أن الروزنامة الخانقة للمباريات كانت وراء قراره اعتزال اللعب الدولي مع منتخب فرنسا.

وأعلن فاران مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الخميس اعتزال اللعب الدولي مع منتخب فرنسا بعد مشاركته في 93 مباراة مع "الديوك" على مدار عشرة أعوام ومساهمته في التتويج بلقب كأس العالم 2018 بروسيا.

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وشارك فاران مدافع ريال مدريد سابقا، والمنضم لمانشستر قبل 18 شهرا، في جميع المباريات الست لمنتخب فرنسا في مونديال قطر قبل الخسارة على يد الأرجنتين في النهائي بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال فاران "29 عاما" لقناة "كانال بلس" يوم السبت: لقد بذلت كل ما في وسعي على المستويين الجسدي والذهني، ولكن اللعب في المستويات العليا أشبه بغسالة الملابس، تلعب طوال الوقت ولا تتوقف أبدا.

وأضاف: لدينا روزنامة مثقلة بالأعباء ولعب بدون توقف. في الوقت الحالي ، أشعر أنني مخنوق وأن هويتي كلاعب تبتلعني كرجل.