مجدداً.. ريال مدريد يعلن عن إصابة هازارد

أعلن نادي ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم يوم السبت إصابة لاعب وسطه البلجيكي إدين هازارد في ركبته اليسرى وغيابه عن مواجهة ريال مايوركا، الأحد، في المرحلة العشرين.

وقال النادي الإسباني في بيان صحافي: بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا إيدن هازارد يوم السبت، كشفت المصالح الطبية في ريال مدريد بتشخيص التهاب في أوتار الركبة اليسرى.

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وكانت المباراة الأخيرة لهازارد في الدوري الإسباني بالتحديد ضد ريال مايوركا في ملعب سانتياغو برنابيو في التاسع من سبتمبر الماضي.

وانضم البلجيكي في عام 2019 إلى ريال مدريد مقابل 115 مليون يورو، لكنه تعرض لإصابات متسلسلة ولم يلعب كثيرًا هذا الموسم، سبع مباريات في جميع المسابقات بينها ثلاث مباريات فقط أساسيا، وسجل هدفا واحدا مع تمريرة واحدة حاسمة.

وغاب هازارد في نهاية يناير الماضي عن الدربي ضد أتلتيكو مدريد في ربع نهائي مسابقة الكأس والمباراة ضد أتلتيك بلباو في الدوري بسبب إصابة طفيفة في الكاحل.