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من لقاء وولفرهامبتون وليفربول

وولفرهامبتون يسحق ليفربول بثلاثية نظيفة

لندن - رويترز
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سحق وولفرهامبتون المهدد بالهبوط منافسه ليفربول وفاز على فريق المدرب يورغن كلوب 3-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، ليبقى الخاسر دون أي فوز بالمسابقة هذا العام.

واستغل ولفرهامبتون التواضع الدفاعي وأهدر فرصتين قبل أن يرسل هوانغ هي تشان كرة حولها جويل ماتيب مدافع ليفربول بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة.

وبعد دقائق قليلة، استغل كريج دوسون، في ظهوره الأول مع وولفرهامبتون، غياب الرقابة الدفاعية، وأضاف الهدف الثاني.

وبدأ ليفربول الشوط الثاني بشكل أفضل، لكن روبن نيفيز سجل الهدف الثالث لصاحب الأرض وحسم الأمور في الدقيقة 71.

وتركت الهزيمة ليفربول في المركز العاشر برصيد 29 نقطة عقب بداية كارثية لعام 2023 حيث فاز مرة واحدة فقط في سبع مباريات في كل المسابقات وكانت أمام وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وهذه الهزيمة الثالثة على التوالي لفريق ليفربول خارج أرضه في الدوري. وتقدم ولفرهامبتون إلى المركز 15 برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

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