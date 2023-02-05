غوارديولا ينصح هالاند بالتعلم من هاري كين

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن مهاجمه إرلينغ هالاند يمكنه أن يتطور عبر مشاهدة نظيره هاري كين والتعلم من هداف توتنهام هوتسبير قبل أن يزور حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز منافسه اللندني يوم الأحد.



وأحرز مهاجم النرويج (22 عاما) ثلاثيته الرابعة في الدوري هذا الموسم خلال فوز سيتي 3-صفر على ولفرهامبتون واندرارز الأسبوع الماضي، ليرفع رصيده إلى 25 هدفا في 19 مباراة مع استمرار انطلاقته المذهلة بالمسابقة.



لكن غوارديولا يرى أن هالاند يمكنه التحسن في جميع جوانب اللعبة بدراسة لاعبين آخرين مثل كين الذي أصبح هداف توتنهام عبر التاريخ متساويا مع جيمي جريفز.



وأضاف المدرب الإسباني: من الصفات التي أدهشتني في إرلينغ إدراكه أنه يمكنه التطور في العديد من الجوانب. أنا متأكد من أنه ربما اذا شاهد هاري كين، ولكن ليس هاري فقط بالضرورة، يمكنه دراسة لاعبين آخرين أيضا، أفضل شيء يمكن أن يفكر به في سنه، والا سيصبح الأمر مملا.



وأحرز كين 16 هدفا في الدوري، آخرها في الفوز 1-صفر على فولهام يوم الاثنين ليعادل الرقم القياسي للراحل جريفز برصيد 266 هدفا مع النادي.



وتابع غوارديولا: يبقى هاري كين من أفضل المهاجمين الذين شاهدتهم في حياتي، يا له من لاعب استثنائي، أرقامه تدلل على ذلك، وأكبر من ذلك جودته. عدم فوزه بلقب لا يعني أنه ليس لاعبا جيدا، اعتقد أنه أثبت براعته بالفعل.



وحول سيتي تأخره بهدفين إلى فوز 4-2 على توتنهام في استاد الاتحاد الشهر الماضي، ويحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف أرسنال، بينما يملك توتنهام خامس الترتيب 36 نقطة.



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