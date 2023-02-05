هاري كين يصبح الهداف التاريخي لتوتنهام

أصبح هاري كين الهداف التاريخي لتوتنهام هوتسبير بعدما وصل إلى 276 هدفا مع النادي اللندني مستفيدا من هز شباك مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وسجل كين الهدف في الدقيقة 15 ليمنح توتنهام التقدم وحظي بتحية حارة من مشجعي توتنهام في الاستاد.

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وكان كين قائد إنجلترا قد عادل الرقم القياسي للراحل جيمي غريفيز عندما سجل هدف الانتصار أمام فولهام الشهر الماضي.

واستمر رقم غريفيز القياسي صامدا منذ عام 1970.

وسجل كين 267 هدفا في 416 مباراة مع النادي في كل المسابقات بينما جاءت أهداف جريفيز في 379 مباراة.

ووصل كين اليوم إلى هدفه رقم 200 بالدوري الإنجليزي الممتاز.