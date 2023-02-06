أليغري: نحتاج 40 نقطة لتجنب الهبوط

قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن تركيز الفريق ينصب على تجنب الهبوط من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما كان ثالثا قبل أسبوعين.



وخصمت محكمة مختصة في شؤون اللعبة 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في يناير على خلفية صفقات التعاقد مع لاعبين، ليتراجع الفريق الأكثر فوزا باللقب إلى منتصف الجدول.



ويحتل يوفنتوس حاليا المركز 13 برصيد 23 نقطة متقدما بعشر نقاط فقط عن منطقة الهبوط.



وقال أليغري في مؤتمر صحافي قبل مواجهة سالرنيتانا: حاليا، الواقع هو أن 15 نقطة خصمت منا ويجب علينا التفكير في الوصول إلى النقطة 40. إنها مفارقة، لكن نحتاج للتفكير في تحقيق هذا الهدف أولا ثم التعامل مع ما تبقى خطوة بخطوة.



وأضاف: بالنسبة لنا، المهم هو أن نتعامل مع المباراة بالطريقة الصحيحة. يجب أن نضع أنفسنا وسالرنيتانا في خانة واحدة. يجب أن نعود للمسار الصحيح واللحاق بالفرق التي تسبقنا والارتقاء في جدول الترتيب.



وتابع: ستكون مباراة الثلاثاء صعبة. جماهير المنافس شغوفة، والمدرب دافيدي نيكولا يبلي بلاء حسنا هناك وفاز في الجولة الماضية على ليتشي.



ورغم ما حدث ما زالت لدى يوفنتوس فرصة التتويج بلقب واحد على الأقل هذا الموسم حيث ينافس في كأس إيطاليا والدوري الأوروبي.



وتابع أليغري: إنه موسم طويل وعلينا مواصلة الرحلة، بلغنا الدور قبل النهائي في كأس إيطاليا وهدفنا هو التقدم في الدوري الأوروبي.

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