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محمد محرم قصب أوغلو

إيقاف كل الأنشطة الرياضية في تركيا بسبب الزلزال

أنقرة - رويترز
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أعلن وزير الشباب والرياضي التركي يوم الاثنين إيقاف كل المنافسات الرياضية، ومنها الدوري المحلي لكرة القدم، لأجل غير مسمى بعد زلزال عنيف أسقط مئات القتلى.

وقال محمد محرم قصب أوغلو وزير الرياضة في بيان نشره الاتحاد التركي على الإنترنت: تقرر إيقاف كل الأنشطة الرياضية في البلاد بعد كارثة الزلزال وحتى إشعار آخر.

وقدّم الوزير التركي تعازيه لعائلات وأصدقاء الضحايا وتمنى سرعة الشفاء للمصابين.

وضرب زلزال وسط تركيا وشمال غربي سوريا صباح الاثنين وبلغت قوته 7.8 درجة وتسبب حتى الآن في مقتل المئات وإصابة الآلاف مع انهيار بنايات في أنحاء المنطقة.

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