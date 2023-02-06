رابطة الدوري الإنجليزي تتهم مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات مالية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم الاثنين إحالة نادي مانشستر سيتي حامل اللقب إلى لجنة مستقلة، بسبب انتهاكات مزعومة لقواعده المالية.

وتعود الانتهاكات المزعومة إلى الفترة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018.

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وأوضحت الرابطة أن حامل اللقب الدوري متهم بانتهاك قواعد الدوري التي تتطلب توفير، بحسن نية، معلومات مالية دقيقة تعطي رؤية حقيقية وعادلة للوضع المالي للنادي.

وأضافت أن المعلومات المالية الدقيقة المطلوبة تتعلق بالإيرادات بينها إيرادات الرعاية والأطراف ذات الصلة وتكاليف التشغيل.

وتابعت أن الجزء الثاني من الانتهاكات المذكورة يتعلق بخرق القواعد التي تتطلب من النادي العضو تضمين التفاصيل الكاملة لمكافأة المدير الفني في العقود ذات الصلة المتعلقة بالفترة بين موسمي 2009-2010 و2012-2013.

وكان المدير الفني للنادي بين ديسمبر 2009 ومايو 2013 هو الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب بلاده حاليا.

كما يتعلق الجزء الثاني من الانتهاكات المزعومة بالمتطلبات المفروضة على الأندية لتضمين التفاصيل الكاملة لأجور اللاعبين في العقود ذات الصلة.

ويتناول الجزء الثالث الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الممتاز التي تتطلب من الأندية الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

وأصدر مانشستر سيتي بيانا ردا على الرابطة جاء فيه: فوجئ نادي مانشستر سيتي بإصدار هذه الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، لا سيما بالنظر إلى المشاركة المكثفة والكم الهائل من المواد التفصيلية التي تم تزويد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بها.

وأضاف: يرحب النادي بمراجعة هذه المسألة من قبل لجنة مستقلة، للنظر بنزاهة في المجموعة الشاملة من الأدلة القاطعة الموجودة لدعم موقفه. نتطلع إلى وضع حد لهذه المسألة مرة واحدة وإلى الأبد.