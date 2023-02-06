مدرب فلامنغو: لن نستخف بالهلال

قال فيتور بيريرا مدرب فلامنغو البرازيلي يوم الاثنين إن تركيز فريقه منصب بالكامل على مواجهة الهلال السعودي في قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.



وبالصيغة الحالية للبطولة، خسر ممثلو أميركا الجنوبية خمس مرات في الدور قبل النهائي.



وأبلغ بيريرا مؤتمرا صحفيا: لن نسقط في فخ التفكير بأنها ستكون مباراة سهلة أمام الهلال. إنه فريق جيد اعتاد تعقيد الأمور على المنافس في كأس العالم للأندية، لذا فلن نستخف بمواجهته. نحن متحمسون لأننا نستطيع أن ندخل البهجة على قلوب مشجعينا. نمثل ملايين المشجعين كما أننا نمثل قارة برمتها.



وأقر المدرب بأن فريقه يسعى لتحويل الضغط الذي يشعر به إلى حافز للفوز باللقب الذي يراه البرازيليون أنه أهم ما يمكن لفريق من أميركا الجنوبية.



وقال: من الرائع وجود ضغط للفوز باللقب. الضغط السيء يكون عندما تقاتل لتجنب الهبوط. الضغط الذي نشعر به اليوم يلهب حماسك من الداخل، يثير الحماس لأنها فرصة فريدة، نحن على بعد مباراتين من أروع اللحظات في مسيرتنا.



واتفق المدافع ديفيد لويز، الذي خسر نهائي البطولة مع تشيلسي في 2012، مع مدربه مشددا على أن اللاعبين لا يفكرون بشأن المباراة النهائية التي تقام يوم السبت أمام ريال مدريد الإسباني أو الأهلي المصري.



وقال اللاعب: النهائي بالنسبة لنا أمام الهلال يوم الثلاثاء. بدأ حلم الفوز بكأس العالم للأندية في أول مباراة بكأس ليبرتادوريس العام الماضي. لذا ينبغي أن نفكر فقط في مباراة قبل النهائي. هذه هي مباراة النهائي بالنسبة لنا في الوقت الحالي، وستكون صعبة جدا. نعرف أننا سنواجه فريقا مؤهلا.



وقال رامون دياز مدرب الهلال إنه يدرك أن فلامنغو هو المرشح للفوز لكن فريقه سيسعى لمباغتة الفريق البرازيلي.



وأضاف في مؤتمر صحفي: يجب أن نكون مستعدين ومركزين طيلة المباراة حتى لا نهدر الفرصة عندما تسنح. فاز فريقنا بدوري أبطال آسيا مرتين في آخر ثلاث سنوات. لدينا 12 لاعبا في المنتخب السعودي، لذا سننافس بقوة.

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