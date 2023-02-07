أنشيلوتي: الأهلي أحد أهم الأندية في العالم

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إن الأهلي المصري فريق ذو باع كبير وأحد أهم أندية كرة القدم حول العالم، كما أنه شارك في بطولة كأس العالم للأندية عدة مرات، ويمتلك لاعبين رائعين.

وأكد أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم الثلاثاء للحديث عن مباراة الغد بين الأهلي وريال مدريد في الدور قبل النهائي بكأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب: أعلم أنه يرغب في الفوز في اللقاء الذي سيجمعنا به.

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وأضاف أنشيلوتي في تصريحات نشرها الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن فريقه يحترم الأهلي كثيرا: لأنه رائد في إفريقيا، ويملك تاريخا كبيرا مع كرة القدم وهذا يزيد من احترامنا للأهلي، حيث إن كلا الفريقين سيلعبان من أجل الفوز.

وتابع أنشيلوتي أن الأهلي ناد صاحب تاريخ كبير ومشجعين متحمسين يملؤون المدرجات: بجانب أننا لدينا مشجعون أيضا في المغرب، لذلك ستكون مباراة رائعة وممتعة، لأننا نعلم جيدا أننا نتنافس مع فريق كبير من أجل الوصول إلى المباراة النهائية.

وأشاد مدرب ريال مدريد بالتنظيم الرائع للبطولة في المغرب والملاعب المميزة، متمنيا العودة إلى مدريد بكأس العالم للأندية.

واختتم أنشيلوتي حديثه قائلا إن ريال مدريد يمتلك مشجعين محليين هنا في المغرب وهذا يزيد من حماسنا للتنافس، حيث لدينا طموح كبير يواجهه بعض تشاؤم من الجماهير في بقية منافسات الموسم، ولكننا نملك تركيزا كبيرا في هذه البطولة، وسيكون الفوز بها له تأثير كبير بالنسبة لنا.