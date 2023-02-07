الأهلي المصري يتطلع لتحقيق المفاجأة أمام ريال مدريد

يتأهب الأهلي المصري للمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، متسلحا بطموح الوصول للنهائي للمرة الأولى وكذلك الدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به في البطولة المقامة في المغرب.

وحقق الأهلي بداية قوية في مشواره بالبطولة حيث تغلب على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي 3-صفر ثم تغلب على سياتل ساوندرز الأميركي 1 - صفر في الدور الثاني، بينما يستهل ريال مدريد مشواره في البطولة عبر مباراة الأربعاء المقررة على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

مادة اعلانية

ويلتقي الفائز في المواجهة مع الفائز في المباراة الأولى بالدورر قبل النهائي التي تجمع مساء يوم الثلاثاء بين الهلال السعودي وفلامنغو البرازيلي، بينما يخوض الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث مع الخاسر من مباراة الهلال وفلامنغو.

ويخوض الأهلي، الذي يدربه المدير الفني مارسيل كولر ويتصدر الدوري المصري بفارق ست نقاط أمام أقرب منافسيه، الدور قبل النهائي بمونديال الأندية للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وإلى جانب الدعم الجماهيري الكبير من قبل الجماهير المغربية وعشاق الأهلي، يتسلح الفريق المصري بالمعنويات العالية بعد أن حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 23 مباراة متتالية بكل المسابقات، كما حقق الفوز في آخر خمس مباريات له في كل المسابقات.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة الثامنة وينفرد بالصدارة من حيث عدد المباريات التي يخوضها أي فريق في تاريخ البطولة برصيد 20 مباراة، وبوصوله إلى الدور قبل النهائي ضمن رفع رصيده إلى 22 مباراة عبر النسخة الحالية.

ويعد الطموح في تحقيق إنجاز غير مسبوق من أبرز أسلحة الأهلي، حيث يسعى للتأهل للمرة الأولى إلى نهائي البطولة، التي أحرز المركز الثالث والميدالية البرونزية بها ثلاث مرات في أعوام 2006 في اليابان و2020 في قطر و2021 في الإمارات.

ولا شك في أن الأهلي سيسعى لاستعراض قوته الدفاعية من جديد بعد أن حافظ على نظافة شباكه في ثماني من آخر عشر مباريات له، ولم تتلق شباكه سوى هدف وحيد خلال ثماني مباريات خاضها حتى الآن في عام 2023.