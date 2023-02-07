العثور على لاعب تشيلسي والرائد تحت أنقاض زلزال تركيا

وضع القراءة
100% حجم الخط
عثر على الغاني كريستيان أتسو، اللاعب السابق لتشيلسي ونيوكاسل الإنجليزيين والرائد السعودي، على قيد الحياة، بعد أن حوصر تحت الأنقاض عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، يوم الاثنين.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، تم العثور على اللاعب الدولي الغاني السابق والذي يلعب في صفوف هاتاي سبور التركي حاليا.
مادة اعلانية
وأفادت التقارير أنه تم إنقاذه من تحت الأنقاض ونقله إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابات في قدمه اليمنى، ويعاني أيضا من صعوبة في التنفس.
وكان صاحب الـ "31 عاما" قد مثل أندية بورتو البرتغالي وتشيلسي وإيفرتون ونيوكاسل، إضافة إلى ملقا الإسباني، والرائد السعودي قبل انتقاله إلى الدوري التركي.
اقرأ أيضاً
-
لاعب تشيلسي والرائد عالق تحت أنقاض زلزال تركياكشفت تقارير إعلامية إنجليزية، يوم الاثنين، أن كريستيان أتسو، اللاعب السابق لتشيلسي ونيوكاسل الإنجليزيين والرائد السعودي، محاصر تحت الأنقاض بعد الزلزال ... رياضة سعودية
-
مدرب فلامنغو: لن نستخف بالهلالقال فيتور بيريرا مدرب فلامنغو البرازيلي يوم الاثنين إن تركيز فريقه منصب بالكامل على مواجهة الهلال السعودي في قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم. ... رياضة عالمية
-
أليغري: نحتاج 40 نقطة لتجنب الهبوطقال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن تركيز الفريق ينصب على تجنب الهبوط من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما كان ثالثا قبل أسبوعين.وخصمت ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية