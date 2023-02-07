العثور على لاعب تشيلسي والرائد تحت أنقاض زلزال تركيا

عثر على الغاني كريستيان أتسو، اللاعب السابق لتشيلسي ونيوكاسل الإنجليزيين والرائد السعودي، على قيد الحياة، بعد أن حوصر تحت الأنقاض عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، يوم الاثنين.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، تم العثور على اللاعب الدولي الغاني السابق والذي يلعب في صفوف هاتاي سبور التركي حاليا.

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وأفادت التقارير أنه تم إنقاذه من تحت الأنقاض ونقله إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابات في قدمه اليمنى، ويعاني أيضا من صعوبة في التنفس.

وكان صاحب الـ "31 عاما" قد مثل أندية بورتو البرتغالي وتشيلسي وإيفرتون ونيوكاسل، إضافة إلى ملقا الإسباني، والرائد السعودي قبل انتقاله إلى الدوري التركي.

