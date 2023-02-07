اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كريستيان أتسو

العثور على لاعب تشيلسي والرائد تحت أنقاض زلزال تركيا

العربية. نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عثر على الغاني كريستيان أتسو، اللاعب السابق لتشيلسي ونيوكاسل الإنجليزيين والرائد السعودي، على قيد الحياة، بعد أن حوصر تحت الأنقاض عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، يوم الاثنين.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، تم العثور على اللاعب الدولي الغاني السابق والذي يلعب في صفوف هاتاي سبور التركي حاليا.

وأفادت التقارير أنه تم إنقاذه من تحت الأنقاض ونقله إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابات في قدمه اليمنى، ويعاني أيضا من صعوبة في التنفس.

وكان صاحب الـ "31 عاما" قد مثل أندية بورتو البرتغالي وتشيلسي وإيفرتون ونيوكاسل، إضافة إلى ملقا الإسباني، والرائد السعودي قبل انتقاله إلى الدوري التركي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط