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فريق تشيلسي الإنجليزي

تشيلسي يستعين بمدرب المهارات النفسية بفريق نيوزيلاندا للرغبي

لندن - رويترز
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أعلن الفريق النيوزيلاندي للرغبي يوم الثلاثاء أن مدرب المهارات النفسي جيلبرت إينوكا سيلتحق بفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم في دور استشاري لفترة قصيرة.

ويعمل إينوكا مع الفريق النيوزيلاندي منذ 2000 وشغل عدة مناصب منها مدرب المهارات النفسية لمدة 15 عاما، وتوج بكأس العالم في 2011 و2015، وقضى فترة طويلة في صدارة التصنيف العالمي.

وعمل إينوكا كمدرب للمهارات النفسية في فريق نيوزيلاندا للكريكت خلال الفترة 1998-2004.

ويشتهر إينوكا بفلسفة عدم الاعتماد على أي شخص يضع مصلحته قبل الفريق أو يعتقد أنه يستحق معاملة خاصة من الناس، أو يثير ضجة كبيرة دون داع للحديث عما فعله في عمله.

ويعاني تشيلسي، الذي أنفق ببذخ على تدعيم صفوفه، هذا الموسم ويحتل المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة من 21 مباراة. وسيلعب تشيلسي في ضيافة وست هام يونايتد يوم السبت.

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