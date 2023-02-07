فالفيردي: الأهلي المصري منافس قوي

قال فيديريكو فالفيردي لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إن الفريق عكف خلال الفترة السابقة على متابعة مباريات الأهلي المصري، استعدادا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

وأوضح فالفيردي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الثلاثاء للحديث عن المباراة أن ريال مدريد يدرك جيدا الدعم الجماهيري الذي سيحظى به الأهلي في الاستاد.

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وأضاف في التصريحات التي نشرها موقع النادي الأهلي أن فريق الأهلي يعني الكثير لجزء كبير من العالم، ويمتلك شعبية كبيرة، ولديه إمكانات هائلة، لذلك لا نملك سوى احترام الأهلي بشكل تام لأنه منافس قوي.