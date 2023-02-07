كوندي يعتذر لإشبيلية بعد احتفاله المبالغ فيه

اعتذر الفرنسي جول كوندي مدافع برشلونة لفريقه السابق إشبيلية بعد الانتقادات التي تعرض لها في أعقاب احتفاله المبالغ فيه بفوز النادي الكتالوني خلال مواجهة الفريقين يوم الأحد بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وانضم كوندي إلى برشلونة قادما من إشبيلية الصيف الماضي في صفقة قدرت قيمتها بنحو 62 مليون و500 ألف يورو.

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وقضى كوندي ثلاثة مواسم في إشبيلية، حيث أثبت أنه أحد أفضل المدافعين في العالم واكتسب شعبية جارفة وسط الجماهير.

وفي أول مواجهة له أمام إشبيلية بقميص برشلونة، ساهم في فوز النادي الكتالوني بثلاثة أهداف دون رد، لكنه تلقى انتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب احتفاله المفرط بالهدف الأول الذي سجله خوردي ألبا في الشوط الثاني.

وكان كوندي تعرض للطرد خلال لقاء الفريقين الموسم الماضي بعدما ألقى الكرة على وجه ألبا.

ولكن المدافع الفرنسي الدولي اعتذر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقال: دائما شعرت بالامتنان لفرصة ارتداء القميص الأبيض والأحمر (قميص إشبيلية) وللحب الذي تلقيته خلال فترة تواجدي هناك.

وأضاف: لهذا أردت الاعتذار عن احتفالي بالهدف، كانت لحظة حماس، كان الأمر مبالغ فيه من ناحيتي، أتمنى لكم كل التوفيق دائما.