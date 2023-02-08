أسينسيو ينضم لقائمة المصابين قبل مواجهة الأهلي

أصبح ماركو أسينسيو أحدث لاعب في ريال مدريد يغيب عن مباراة قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم ضد الأهلي المصري التي ستقام في وقت لاحق يوم الأربعاء في الرباط بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

وعانى أسينسيو من الإصابة خلال الهزيمة المفاجئة أمام ريال مايوركا يوم الأحد الماضي، وخلال تدريبات يوم الثلاثاء في المغرب، كان لا يزال يشعر بعدم الارتياح الذي سيدفعه للغياب عن مواجهة بطل مصر.

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كما تلقى المدرب كارلو أنشيلوتي نبأ بأن حارس المرمى تيبو كورتوا، الذي لم يسافر مع الفريق يوم الاثنين إلى الرباط، لن يتعافى من إصابة في الفخذ في الوقت المناسب للسفر للمغرب في حال تأهل الفريق للمباراة النهائية التي ستقام يوم السبت المقبل.

كما بقي المهاجمون كريم بنزيمة وإيدن هازارد والمدافعون إيدر ميليتاو ولوكاس فاسكيز وفيرلان ميندي في مدريد للعلاج.

وغاب هازارد وفاسكيز وميندي عن الملاعب فترات طويلة بسبب الإصابات، لكن من غير المتوقع أن يغيب بنزيمة وميليتاو، اللذان استبدلا خلال الفوز على فالنسيا في الدوري الإسباني يوم الخميس الماضي، لفترة طويلة وقد ينضمان إلى زملائهما في الرباط في وقت لاحق هذا الأسبوع.