شقيقه: ميسي لن يعود إلى برشلونة.. ويجب طرد لابورتا

كشف ماتياس، شقيق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أن الأخير لا ينوي العودة إلى برشلونة في أي وقت قريب وأن عودته ستكون مرتبطة برحيل جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني الحالي.
وخلال بث مباشر على تطبيق "تويتش" الشهير أوضح ماتياس: لن نعود إلى برشلونة وإن فعلنا فإننا سنقوم بعملية "تنظيف" كبيرة هناك وسنطرد جوان لابورتا.
وأضاف: الناس في برشلونة لم يدعموه كان يجب عليهم أن يقوموا بالاحتجاج ضد رحيله حيث يقوم لابورتا بالمغادرة مقابل بقاء ميسي، الإسبان خونة، أنا أقول هذا بكل صراحة.
وسبق أن ثارت شكوك حول علاقة محيط ميسي برئيس برشلونة لأنه لم يبذل جهدا كافيا للإبقاء على أسطورة النادي الكتالوني وليس ذلك فقط بل لأنه طلب من اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات أن يلعب دون مقابل في تلك الفترة.
ولعب ميسي غالبية مسيرته الاحترافية بشعار برشلونة، محققا برفقته جميع البطولات الممكنة متوجا بخمس وثلاثين بطولة بين 2003 و2021.
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