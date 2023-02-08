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من فترته مع هاتاي سبور التركي

مدير أعمال أتسو: اللاعب ما زال مفقوداً

العربية.نت
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لم يتمكن نادي هاتاي سبور التركي لكرة القدم حتى الآن من تحديد مكان نجمه الغاني كريستيان أتسو، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين.

وكانت أنباء قد أشارت مؤخرا إلى أن أتسو خرج حيا من تحت الأنقاض وانتقاله للمستشفى من أجل تلقي العلاج.

وأودى الزلزال المدمر بحياة قرابة 12 ألف شخص في كل من تركيا وسوريا حتى الآن.

وكتب نانا سيشري وكيل أعمال أتسو على صفحته في "تويتر: ردا على أنباء النادي بأن أتسو تم إنقاذه فإننا لم نستطع بعد من تأكيد المعلومة أو حتى معرفة أي شيء بخصوصه وكما تعلمون أنه وقت صعب لعائلته ونعمل جاهدين لمعرفة موقعه.

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