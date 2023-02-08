وفاة المدرب الكرواتي بلازيفيتش عن 87 عاماً

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أن المدرب الأسطورة ميروسلاف "تشيرو" بلازيفيتش الذي قاد منتخب بلاده إلى المركز الثالث في مونديال 1998 في فرنسا، توفي يوم الأربعاء قبل يومين من عيد ميلاده الـ88.

وكتب الاتحاد الكرواتي على حسابه في "تويتر": "فقدت عائلة كرة القدم اليوم مدرب كل المدربين، اللقب الذي اشتهر به بلازيفيتش في جميع أنحاء البلقان".

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وتوفي بلازيفيتش بعد معركة طويلة مع مرض السرطان تم تشخيصه عام 2011.

وولد بلازيفيتش في البوسنة في العاشر من فبراير 1935، وقاد الكروات في سن الثالثة والستين إلى نصف نهائي مونديال 1998 حيث خسروا أمام البلد المضيف المتوج باللقب لاحقا 1-2، قبل أن يفوزوا على هولندا بالنتيجة ذاتها في مباراة تحديد المركز الثالث.

بعد مسيرته كلاعب في يوغوسلافيا السابقة وسويسرا، بدأ "تشيرو" مسيرته التدريبية عام 1968 في سويسرا، خصوصا على رأس الإدارة الفنية لنادي سيون وقاده إلى الفوز بكأس سويسرا عام 1974.

كان أول لقب كبير له هو الفوز ببطولة يوغوسلافيا مع دينامو زغرب عام 1982 وهو ما جلب له شعبية كبيرة.

كما درَّب في فرنسا (نانت) واليونان والصين وإيران وسلوفينيا والبوسنة. كان مدربا لمنتخبات سويسرا وإيران والبوسنة والمنتخب الأولمبي الصيني.

وكان بلازيفيتش معروفًا على الخصوص بقدرته على التحفيز، وهو مدرب "قادر على تغيير عقلية الأندية تمامًا في وقت قصير"، حسب صحيفة "فيتشيرنيي ليست" الكرواتية.

وكان المدرب الحالي لكرواتيا مواطنه زلاتكو داليتش أهداه المركز الثالث الذي أحرزه في مونديال قطر 2022، وقال عقب الفوز على المغرب 2-1: "أريد أن أهدي هذا الفوز إلى الرجل الذي هو أصل كل هذا تشيرو (ميروسلاف) بلازيفيتش. أيها الزعيم إنها لك! حتى لو فزت بخمس ميداليات، فستظل أنت مدرب المدربين".