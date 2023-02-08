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من لقاء ساليرنيتانا ويوفنتوس

يوفنتوس يهزم ساليرنيتانا بثلاثية

تورينو - د ب أ
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فاز يوفنتوس على مضيفه ساليرنيتانا 3 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش بهدف ليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 26 ثم أضاف مواطنه فيليب كوستيتش الهدف الثاني في الدقيقة 45، وعاد فلاهوفيتش وسجل الهدف الثاني له والثالث ليوفنتوس في الدقيقة 47.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر، بعد أن جرى خصم 15 نقطة من رصيده بسبب مخالفات مالية، وتوقف رصيد ساليرنيتانا عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

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