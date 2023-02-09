برباعية.. الريال يهزم الأهلي ويواجه الهلال في النهائي

صعد ريال مدريد الإسباني للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب عقب فوزه 4 - 1 على الأهلي المصري يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وبادر البرازيلي فينيسوس جونيور بالتسجيل لمصلحة الريال في الدقيقة 42، قبل أن يضيف الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 47.

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وتكفل التونسي علي معلول بإحراز هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف البرازيلي رودريغو الهدف الثالث للفريق الملكي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، معوضا ركلة الجزاء، التي أهدرها النجم الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 86.

وأنهى (البديل) سيرخيو أربياس مهرجان أهداف الريال في اللقاء، بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع.

وضرب الريال موعدا في المباراة النهائية يوم السبت القادم مع الهلال السعودي الذي تغلب 3 - 2 على فلامنغو البرازيلي في مباراة الدور قبل النهائي للمسابقة يوم الثلاثاء.

في المقابل سيلعب الأهلي مع فلامنغو في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنفس اليوم.