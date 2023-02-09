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إحدى تسديدات سابيتزر في اللقاء

ليدز يفرض التعادل على مانشستر يونايتد

لندن - د ب أ
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أهدر مانشستر يونايتد فرصة مزاحمة مانشستر سيتي على المركز الثاني بالدوري الإنجليزي، وذلك عقب تعادله بصعوبة مع ضيفه ليدز يونايتد 2 - 2 يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث،بفارق نقطتين خلف السيتي الذي لديه مباراة ، فيما رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم ليدز يونايتد عن طريق ويلفريد نيونتو في الدقيقة الأولى، قبل أن يسجل رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد الهدف الثاني لليدز بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 62 سجل ماركوس راشفورد الهدف الأول لمانشستر يونايتد، قبل أن يدرك زميله جيدون سانشو التعادل في الدقيقة 70.

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