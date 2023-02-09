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فرحة مالينوفسكي بهدف الفوز

مرسيليا يقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا

باريس - د ب أ
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بلغ فريق أولمبيك مرسيليا دور الثمانية من بطولة كأس فرنسا لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه باريس سان جيرمان 2 - 1 يوم الأربعاء ضمن منافسات دور الستة عشر بالمسابقة.

وتقدم أليكسيس سانشيز لمارسيليا في الدقيقة 31 من ضربة جزاء قبل أن يدرك سيرخيو راموس التعادل لباريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 57 سجل رسلان مالينوفيسكي الهدف الثاني لمارسيليا، والذي نجح الفريق المضيف في الحفاظ عليه حتى نهاية المباراة ليبلغ دور الثمانية.

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