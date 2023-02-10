غياب محتمل لميسي أمام بايرن ميونخ

يحوم الشك حول مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة يوم الثلاثاء ضد بايرن ميونخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة، وفق ما أفادت صحيفة "ليكيب" الرياضية يوم الخميس.

وتعرض ميسي للإصابة في فخذه يوم الأربعاء في الخسارة أمام الغريم مرسيليا 1-2 في ثمن نهائي مسابقة كأس فرنسا، وسيغيب بشكل مؤكد عن مباراة الدوري المحلي يوم السبت ضد موناكو بحسب "ليكيب".

مادة اعلانية

وتشكل إصابة ميسي ضربة قاسية أخرى لفريق المدرب كريستوف غالتييه الذي يفتقد أصلاً نجمه الآخر كيليان مبابي المتوقع غيابه عن موقعة الثلاثاء، وذلك بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في بداية الشهر الحالي وستبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع وفق ما أعلن سابقاً نادي العاصمة الفرنسية.

ويعاني سان جيرمان أصلاً منذ بداية العام الجديد إذ سقط في مباراتين من الثلاث الأولى له في الدوري، قبل أن يحقق فوزين توالياً في المرحلتين الماضيتين.

غير ان سقطة يوم الأربعاء أمام مرسيليا طرحت أكثر من علامة استفهام حول أداء الفريق قبل 6 أيام من الاستحقاق الأوروبي المنتظر أمام ضيفه بايرن والذي ستزداد صعوبته كثيراً في حال غاب ميسي ومبابي.