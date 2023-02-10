فحص الحمض النووي: ألفيش اغتصب الفتاة

تعرض البرازيلي داني ألفيش لاعب نادي برشلونة ومنتخب البرازيل السابق إلى انتكاسة في محاكمته بقضية الاغتصاب التي يواجهها في برشلونة الإسبانية بعد أن تأكد أن عينة الحمض النووي تخص الظهير الأيمن السابق.

ويقع داني ألفيش حاليا في الحبس الاحتياطي منذ 20 يناير بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 23 عاماً قابلها في حمام في ملهى ساتون الليلي في مدينة برشلونة.

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و بحسب "إل باييس" الإسبانية فإن المعهد الوطني لعلم السموم وعلوم الطب الشرعي أكد أن البقايا البيولوجية التي تم العثور عليها تخص اللاعب.

وأوضحت اختبارات الحمض النووي أن ألفيش كذب في إحدى أقواله فبعد أن غادرت الفتاة الملهى الليلي ذهبت إلى المستشفى وخضعت لفحص الطب الشرعي كما وافق ألفيش على أخذ عينته قبل دخوله الحبس لتحصل الشرطة على 3 عينات أخرى من مكان الجريمة وجميعها متطابقة مع الحمض النووي للاعب.

واستأنف محامي ألفيش أمام محكمة برشلونة ضد الأمر بإرساله إلى الحبس الاحتياطي بينما عارض مكتب المدعي العام قيام المحكمة بالإفراج عنه مؤقتاً معتبراً أن خطر الفرار لا يزال قائماً.