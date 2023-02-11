بيولي: مواجهة توتنهام جاءت في الوقت المناسب

يعتقد ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، أن مواجهة توتنهام يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا تأتي في وقت مثالي لفريقه، قائلا إن الفوز على تورينو ساعدنا على تطهير أرواحنا.

وفشل ميلان، حامل لقب الدوري الإيطالي، في تحقيق أي فوز في خمس مباريات متتالية بالدوري، وأنهى هذه السلسلة بفوزه 1 - صفر على تورينو، بعد أن سجل الفرنسي أوليفيه جيرو هدف الفوز.

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هذا الفوز جعل ميلان يقفز من المركز السادس إلى الثالث في جدول الترتيب، قبل بداية مباريات يوم السبت، ولكن يتعين على الفريق أن ينقل تركيزه سريعا إلى أوروبا في الأيام المقبلة.

ويخوض ميلان أول مباراة له في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2014، عندما يستضيف فريق توتنهام، بقيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، في ذهاب دور الـ16.

وبسؤاله عما إذا كانت المباراة تأتي في وقت مناسب لميلان عقب الفوز الذي عزز ثقة الفريق، قال بيولي: نعم. دوري الأبطال هو ما أردناه وما نستحقه.

وأضاف: بداية من دور الـ16، أي فريق سيكون صعبا للغاية ومنافسا شرسا، خاصة الفرق الإنجليزية.

وأردف: سنكون حاضرين، ستكون مباراة صعبة. أعلن توتنهام جيدا لأنني أعلم كونتي واستحق الفريق الفوز على مانشستر سيتي في الأسبوع الماضي.

وتابع: المباراة تأتي في الوقت المناسب، هذا الانتصار يطهر عقولنا وروحنا قليلا. سنكون على أتم استعداد لخوض المباراة وتقديم أفضل ما عندنا.

وأكد: يمكنني فقط تهنئة جماهيرنا، كانت فترة صعبة عليهم. حقيقة أنهم يستمرون في دعمنا يمكن فقط أن يساعدنا.

وأكمل: يوم الثلاثاء، سيكون هناك جمهور كبير، ونحن نريد أن نكون عند حسن ظن الجماهير وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا.

كانت آخر مواجهة جمعت بين ميلان وتوتنهام أقيمت في نفس الدور من المسابقة في موسم 2010 - 2011، عندما فاز توتنهام بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بفضل الهدف الذي سجله بيتر كراوتش.