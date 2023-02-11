تشيلسي يعلن تمديد عقد تياغو سيلفا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أنه مدد عقد مدافعه البرازيلي الدولي المخضرم تياغو سيلفا "38 عاما" لعام آخر حتى 2024.

وقال سيلفا، الذي كان من المفترض انتهاء عقده مع الفريق هذا الموسم: أشعر بالسعادة حقا لمواصلة مسيرتي مع تشيلسي.

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وكان سيلفا انتقل إلى تشيلسي في 2020، بعد ثمانية أعوام قضاها في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وفاز مع الفريق الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل.