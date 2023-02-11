تشيلسي يواصل نتائجه المخيبة ويتعادل مع وست هام

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واصل تشيلسي ترنحه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، وسقط في فخ التعادل الثالث على التوالي في المسابقة، بتعادله 1 - 1 مع مضيفه وست هام يوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة الـ23 من المسابقة.
ورفع تشيلسي رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، مقابل 20 نقطة لوست هام الذي حقق التعادل الثاني على التوالي في المسابقة.
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وتقدم تشيلسي بهدف سجله البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 16 ليكون الهدف الأول لتشيلسي في آخر 3 مباريات خاضها بالمسابقة، ورد وست هام بهدف التعادل عن طريق إيمرسون في الدقيقة 28.
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