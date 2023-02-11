جيرو ينهي سلسلة هزائم ميلان بهدفه في تورينو

عاد فريق ميلان لطريق الانتصارات بفوزه على ضيفه تورينو 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه الفرنسي أوليفيه جيرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62.

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ورفع ميلان رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد تورينو عند 30 نقطة في المركز السابع.