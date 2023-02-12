الهلال.. أول فريق يهز شباك ريال مدريد 3 مرات في المونديال

بات الهلال السعودي أول فريق يتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى ريال مدريد خلال منافسات كأس العالم للأندية، وذلك بعد خسارته بثلاثة أهداف مقابل خمسة في نهائي البطولة، يوم السبت، أمام نادي العاصمة الإسبانية، في المغرب.

وتوج ريال مدريد بلقب مونديال الأندية، بينما نال الهلال الميدالية الفضية، بعد نهاية المباراة التي شهدت تقدم ريال مدريد بهدف سجله فينيسيوس جونيور في الدقيقة 13، وأضاف فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 18، قبل أن يتمكن موسى ماريغا من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال 2 -1.

مادة اعلانية

وفي الشوط الثاني، سجل كريم بنزيمة الهدف الثالث للريال في الدقيقة 54 وأضاف فالفيردي الهدف الثاني له والرابع للريال في الدقيقة 58، ثم سجل لوسيانو فييتو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 63، ثم أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني له والخامس للريال في الدقيقة 69، وفي الدقيقة 79 سجل لوسيانو فييتو الهدف الثاني له والثالث للهلال.

وخلال 6 مشاركات لريال مدريد في مونديال الأندية، لم يتمكن أي فريق من تسجيل أكثر من هدفين في مرماه، ما عدا الهلال الذي هز شباكه 3 مرات للمرة الأولى في تاريخ النادي الأوروبي بالبطولة.

واستقبل ريال مدريد هدفين في مباراة واحد بكأس العالم للاندية أمام كورينثيانز البرازيلي في النسخة الأولى عام 2000 وانتهت المباراة حينها بنتيجة 2-2، وكذلك ضد الرجاء البيضاوي المغربي 3-2 لمصلحة ريال مدريد.

وفي عام 2016 تمكن كاشيما انتلرز الياباني من هز شباك ريال مدريد مرتين في النهائي الذي حسمه الأخير بنتيجة 4-2، قبل أن يأتي الهلال ويسجل 3 أهداف في شباك الفريق الأبيض للمرة الأولى في تاريخ مشاركات ريال مدريد بالبطولة.