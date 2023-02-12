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فرحة بنزيمة بهدفه

ريال مدريد يهزم الهلال بخماسية ويتوج بلقب مونديال الأندية

الرباط - د ب أ
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توج فريق ريال مدريد الإسباني بلقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم عقب فوزه على الهلال السعودي 5 - 3 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت يوم السبت.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله فينيسيوس جونيور في الدقيقة 13، وأضاف فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 18، قبل أن يتمكن موسى ماريغا من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال 2 -1 .

وفي الشوط الثاني، سجل كريم بنزيمة الهدف الثالث للريال في الدقيقة 54 وأضاف فالفيردي الهدف الثاني له والرابع للريال في الدقيقة 58، ثم سجل لوسيانو فيتو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 63، ثم أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني له والخامس للريال في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 79 سجل لوسيانو فييتو الهدف الثاني له والثالث للهلال.

وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية بعدما تغلب على الأهلي المصري 4 - 1 في الدور قبل النهائي، فيما صعد الهلال لهذا اللقاء بفوزه على فلامنغو البرازيلي 3 - 2.

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