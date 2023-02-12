كروس لم يحسم مسألة تجديد عقده مع ريال مدريد

لم يحسم بعد الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، موقفه من تجديد تعاقده مع الفريق من عدمه، ولكنه يظل هادئا فيما يتعلق بالمفاوضات مع الريال.

وشارك كروس في المباراة النهائية ببطولة كأس العالم للأندية، التي شهدت فوز ريال مدريد 5 - 3 على الهلال السعودي وحصوله على اللقب الخامس في البطولة معززا رقمه القياسي.

مادة اعلانية

وبينما يظل كروس لاعبا مهما بالفريق، حيث شارك في 17 مباراة من أصل 20 مباراة أقيمت بالدوري هذا الموسم، لم يجدد اللاعب عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت تقارير في ديسمبر الماضي إلى أن كروس سيحدد ما إذا كان سيمدد عقده لعام إضافي في فبراير أم لا، ولكن كروس مازال يفكر في مستقبله مع النادي الذي انضم إليه في عام 2014 قادما من بايرن ميونخ.

وقال كروس عقب المباراة: هناك أشياء مختلفة يجب أن تفكر فيها إذا أردت الاستمرار أم لا. أنا أفكر فيها.

وأضاف :الأشياء التي أفكر فيها لن تستغرق المزيد من الأشهر، ولكن لا يوجد قرار حتى الآن، نحن هادئون للغاية وهناك علاقة بين النادي وبيني ولا أحد يفعل هذا الهراء. أنا هادئ للغاية.

وشارك كروس في الخمس بطولات التي توج بها الريال في كأس العالم للأندية، وقال إن الطريقة التي تأهل بها الريال للبطولة، الفوز بشكل درامي في سلسلة من المباريات الاقصائية في الطريق نحو التتويج بدوري أبطال أوروبا، تحسن الإنجاز.

وأكد :للوصول إلى هنا يجب أن تفوز بدوري الأبطال، وهذا ما سنحاول فعله مرة أخرى، رغم أنه صعب. الطريق طويل للغاية.

وأردف :أيضا، بتذكر كم المعاناة التي عشناها في الأدوار الاقصائية بدوري أبطال أوروبا وفي النهائي، فإن الوصول إلى هنا هو الجائزة.

وأكد :قد لا يتمتع المنافسون هنا بنفس جودة دوري الأبطال، ولكنها مباراة العمر بالنسبة لهم ويجب أن تلعب مباراة جادة.