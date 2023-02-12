مبابي يعود إلى تدريبات باريس قبل مواجهة بايرن

شارك كيليان مبابي في تدريب باريس سان جيرمان يوم الأحد لتزيد آمال الفريق في مشاركته أمام بايرن ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة "ليكيب" إن مبابي شارك في التدريب الجماعي لكنه لم يكمله حتى النهاية.

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وكان مبابي أصيب في العضلة الخلفية للفخذ في أول شباط، وقال باريس سان جيرمان إنه سيغيب لثلاثة أسابيع.

وأوضح المدرب كريستوف غالتييه يوم السبت أنه لن "يخاطر مطلقا" بمبابي.

وتراجعت نتائج باريس سان جيرمان مؤخرا، وخسر 3-1 في موناكو في الدوري يوم السبت ليتلقى الهزيمة الرابعة بجميع المسابقات منذ مطلع العام الجديد.