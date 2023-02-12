مبابي يعود إلى تدريبات باريس قبل مواجهة بايرن

وضع القراءة
100% حجم الخط
شارك كيليان مبابي في تدريب باريس سان جيرمان يوم الأحد لتزيد آمال الفريق في مشاركته أمام بايرن ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.
وقالت صحيفة "ليكيب" إن مبابي شارك في التدريب الجماعي لكنه لم يكمله حتى النهاية.
مادة اعلانية
وكان مبابي أصيب في العضلة الخلفية للفخذ في أول شباط، وقال باريس سان جيرمان إنه سيغيب لثلاثة أسابيع.
وأوضح المدرب كريستوف غالتييه يوم السبت أنه لن "يخاطر مطلقا" بمبابي.
وتراجعت نتائج باريس سان جيرمان مؤخرا، وخسر 3-1 في موناكو في الدوري يوم السبت ليتلقى الهزيمة الرابعة بجميع المسابقات منذ مطلع العام الجديد.
اقرأ أيضاً
-
مبابي يمكنه الانتقال لريال مدريد مجانًاكشفت تقارير صحافية أن عقد الفرنسي كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان يحتوي على بند يمكّنه من الانتقال لفريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد مجانًا ... رياضة
-
ميسي ينافس مبابي وبنزيمة على جائزة أفضل لاعب في العالمسينافس الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده في نهاية العام الماضي والفرنسي كيليان مبابي زميله في باريس سان جيرمان ... رياضة
-
ناغلسمان: إصابة مبابي "خطة" من سان جيرمانتوقع يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ يوم الجمعة، مشاركة كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في مواجهة الفريقين بذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية