ناغلسمان يطالب لاعبي بايرن بتطوير أدائهم أمام باريس

طالب جوليان ناغلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، لاعبيه بتطوير أدائهم في المباراة المقبلة أمام باريس سان جيرمان والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وعزز بايرن ميونخ سلسلة عدم خسارته في أي لقاء في الدوري إلى 13 مباراة بفوزه يوم السبت بثلاثية نظيفة أمام بوخوم بفضل أهداف توماس مولر، وكينغسلي كومان وسيرج غنابري.

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ومع ذلك، لم يكن ناغلسمان راضيا بأداء فريقه، وتحدى لاعبيه لتطوير أدائهم استعدادا للمباراة الصعبة في باريس.

وقال لشبكة "سكاي سبورتس" :لسنا في حالة انسيابية.

وأضاف :أعتقد أننا لو لعبنا بكامل طاقتنا، وهو أمر ممتع، وإذا تحركنا بشكل صحيح وأضفنا بعض الحماس إلى الملعب، بعدها أعتقد في أول ست دقائق كان ينبغي أن نتقدم بهدفين نظيفين أو ثلاثة.

وأردف :اتيحت لنا العديد من الفرص. ولكن هذا أشبه بالمباريات الثلاثة التي تعادلنا فيها، افتقدنا للمسة الأخيرة. بشكل عام، لم تكن مباراة جيدة من الفريقين.

وأكد :يجب أن نقدم عرضا مذهلا في باريس، حتى لو كان كيليان مبابي سيغيب، لأن باريس سان جيرمان فريق عالمي.

وأضاف :إذا لعبنا بنفس الشكل يوم الثلاثاء، لن يكون هذا كافيا لعبور هذا الدور.

وجاء هدف مولر في مباراته رقم 428 لبايرن ميونخ، وهو ما جعله يتخطى رقم جيرد مولر، كأكثر لاعب شارك في مباريات بالدوري الألماني مع النادي.

ويتفوق عليه فقط الحارسين سيب ماير (473) وأوليفر كان (429).

وانتهت المباراة لمولر "33 عاما" بين الشوطين بعدما تم استبداله بألفونسو ديفيز، ولكن ناغلسمان أكد أن استبداله كان مجرد إجراء احترازي.

وأوضح مدرب بايرن ميونخ :ألمح وهو في طريق الخروج من الملعب أنه يعاني من مشكلة في ربلة الساق (السمانة).

وأضاف: أتمنى ألا يكون مصابا بشيء. إنه ليس شيئا سيئا، كان مجرد إجراء احترازي.