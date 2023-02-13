استبدال "حكم الفيديو" في مباراتين بإنجلترا بعد خطأ مؤثر

تقرر استبدال جون بروكس كحكم فيديو مساعد في مباراتين بعدما ألغى بشكل خاطئ هدفا سجله برايتون آند هوف ألبيون في تعادله مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت الماضي.
ويغيب بروكس عن مواجهة ليفربول وإيفرتون المقررة يوم الاثنين وكذلك مباراة القمة المرتقبة التي تجمع أرسنال المتصدر ومانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني بعد غد الأربعاء.
وتعرض برايتون آند هوف ألبيون لضربة في محاولته للتأهل لبطولة أوروبية بعدما تعادل 1-1 مع كريستال بالاس، لكنه تأثر بإلغاء هدف لاعبه برفيس إستوبينان بشكل خاطئ بسبب التسلل.
لكن خلال الإعادة اتضح أن خط التسلل جاء بالخطأ على جيمس تومكنز بدلا من زميله مدافع بالاس مارك جويهي الذي كان خلفه. وكان بروكس حكم الفيديو المساعد في هذه المباراة.
وفي خطأ تحكيمي آخر وقع يوم السبت، أحرز إيفان توني هدفا ليهدي برنتفورد التعادل 1-1 ويتسبب في ضياع نقطتين من أرسنال في الصراع على اللقب، لكن الإعادة أظهرت أنه كان يجب إلغاء الهدف بسبب التسلل في بناء الهجمة.
واعترفت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي يوم الأحد بوقوع "خطأ بشري" من حكم الفيديو المساعد في المباراتين.
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