الإعلان عن مشاركة منتخب روسيا للناشئات في بطولة آسيوية

أعلن اتحاد كرة القدم في جنوب آسيا يوم الاثنين مشاركة منتخب روسيا للناشئات تحت 17 عاما في بطولته المقررة في دكا عاصمة بنغلادش الشهر المقبل.

وحظر الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ونظيره الأوروبي (يويفا) مشاركة الفرق الروسية في كل المسابقات على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

مادة اعلانية

واتحاد الكرة في جنوب آسيا جزء من الاتحاد الآسيوي للعبة ويتألف من الهند وبنغلادش وبوتان وجزر المالديف ونيبال وباكستان وسريلانكا.

ولم يتسن لـ"رويترز" الحصول على تعليق فوري من اتحاد جنوب آسيا أو الفيفا بعد إعلان الأول عبر "إنستغرام" مشاركة روسيا في البطولة التي تقام بين 20 و28 مارس المقبل.

واعتبر رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم ألكسندر ديوكوف أن التحول من المنافسات الأوروبية إلى البطولات الآسيوية قد يساعد المنتخب الوطني والأندية الروسية على الاستمرار في المشاركة في المحافل الدولية.