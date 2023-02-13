باريس يستعيد جهود ميسي ومبابي قبل ملاقاة بايرن

تدرب النجمان الأرجنتني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي ضمن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الاثنين قبل المباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء في افتتاح جولة الذهاب بدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وكانت الشكوك قد حامت بشكل كبير حول إمكانية مشاركة الثنائي لكن يبدو أنهما أصبحا متاحين للمشاركة إلى جانب النجم البرازيلي نيمار في مباراة الثلاثاء.
وعانى باريس سان جيرمان من العديد من الكبوات منذ نهاية كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، وقد كانت الهزيمة أمام موناكو 1 - 3 يوم السبت بمثابة أحدث كبوة للفريق.
كذلك عاد لاعب خط الوسط ماركو فيراتي إلى التدريبات يوم الاثنين بعد أن عانى في الأيام الماضية من مشكلات تتعلق باللياقة.
بينما يغيب عن الفريق ريناتو سانشيز لاعب خط وسط بايرن السابق ونوردي موكيلي لاعب لايبزج السابق.
وكان باريس سان جيرمان قد تعرض للهزيمة أمام بايرن ميونخ في النهائي الوحيد الذي خاضه الفريق الفرنسي في دوري الأبطال، وذلك في عام 2020.
وقال ماركينيوس مدافع سان جيرمان في تصريحات لمجلة "كيكر" :بايرن ميونخ دائما ما يشكل منافسا تصعب مواجهته.
وأضاف :نعرف أهمية وتاريخ هذا النادي، وكذلك تاريخه في دوري الأبطال. اللاعبون خاضوا بالفعل العديد من المباريات المهمة ويحظون بالكثير من الخبرة في هذا المستوى.
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