توتنهام يفقد بنتانكور حتى نهاية الموسم

تلقى نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم صدمة بعدما تأكد غياب لاعب خط وسطه رودريغو بنتانكور حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في أربطة الركبة.

وكان الأوروغوياني الدولي بنتنانكور قد افتتح التسجيل لتوتنهام في المباراة التي انتهت بفوز ليستر سيتي 4 - 1 يوم السبت، ثم خرج من الملعب مصابا.

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وأصيب بنتانكور إثر التحام قوي مع نامباليس ميندي لاعب ليستر سيتي بعد مرور 60 دقيقة من بداية المباراة واحتاج للإسعاف على أرضية الملعب.

وأعلن توتنهام عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين أن اللاعب البالغ من العمر "25 عاما" تعرض لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وأوضح النادي أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية وبعدها يبدأ مرحلة إعادة التأهيل.

وشارك بنتانكور في 26 من المباريات الـ 32 التي خاضها توتنهام هذا الموسم حتى الآن، حيث شكل شراكة قوية في خط الوسط مع بيير إيميل هويبيرغ.

وجاءت إصابة لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق في توقيت سيء بالنسبة لتوتنهام، حيث يغيب لاعب خط الوسط الآخر إيف بيسوما لفترة غير محددة بعدما خضع لجراحة في الكاحل يوم الجمعة الماضي.

ويغيب هوغو لوريس قائد وحارس مرمى الفريق أيضا لمدة شهرين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه توتنهام لمواجهة ميلان يوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في لقاء يغيب عنه هويبيرغ بسبب الإيقاف.