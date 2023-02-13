دياز يرغب في إنقاذ ما تبقى من موسم ليفربول

أبدى لويس دياز مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عزمه على مساعدة الفريق على تصحيح المسار خلال موسمه الحالي المخيب للآمال، وذلك بعد عودته من الإصابة في الركبة، بينما يحيط الغموض بإمكانية مشاركته أمام ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 21 من الشهر الجاري.

وغاب دياز عن صفوف ليفربول في عشر مباريات قبل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، بعد أن تعرض للإصابة خلال المباراة أمام أرسنال في أكتوبر الماضي التي انتهت بهزيمة الفريق 2-3، وتعرض لانتكاسة لدى عودته إلى التدريبات في ديسمبر الماضي.

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وعانى ليفربول في غيابه من سلسلة من النتائج المخيبة للأمال، حيث لم يتمكن من تحقيق أي انتصار في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 2023 حتى الآن، حيث تعرض لثلاث هزائم مقابل تعادل واحد وتراجع إلى المركز العاشر بفارق كبير عن المراكز الأربعة الأولى.

وذكرت تقارير أن دياز قد يشارك في مباراة الإياب أمام ريال مدريد في مارس المقبل، لكن اللاعب الكولومبي الدولي لا يستطيع تحديد موعد محتمل لعودته، إذ قال في مقابلة لصحيفة "التلغراف" : الإحباط كبير بالطبع، لكنني أحاول الاقتناع بأن هذا يمكن أن يحدث لأي شخص وأن هذا أمر واقع.

وأضاف : إصابة مثل هذه يمكن أن تحدث لأي لاعب، ولأفضل لاعب. فكرت بأنني يمكنني تجاوز هذه الإصابة، وأنني بحاجة إلى التعافي والعمل بجدية من أجل العودة عندما أكون لائقا بنسبة 100%.