غوارديولا: مانشستر سيتي يملك أصغر قائمة في الدوري

زعم بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه يملك أصغر تشكيلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على أستون فيلا ليصبح على بعد ثلاث نقاط من الصدارة يوم الأحد.

وهز رودري وإيلكاي غاندوغان ورياض محرز من ركلة جزاء الشباك ليفوز سيتي 3-1 على فيلا بعد أسبوع صعب لحامل اللقب في ظل اتهامه بارتكاب أكثر من 100 مخالفة تتعلق باللوائح المالية للمسابقة.

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وزعم المدرب الإسباني أنه يعمل مع تشكيلة من أقل من 20 لاعبا، مع منافسة أرسنال المتصدر على لقب الدوري، بالإضافة إلى سعيه لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

وأبلغ غوارديولا شبكة "سكاي سبورتس": لدينا 18 أو 19 لاعبا فقط. تشكيلة صغيرة جدا، وربما الأصغر في الدوري الانجليزي الممتاز حتى الآن، من المهم ألا نتعرض لإصابات لكن لدينا منهجية للتدريب لتجنب الإصابات. لدينا أطباء بالإضافة إلى إخصائيي العلاج الطبيعي. وكافحت من أجل ذلك لسنوات عديدة.

يملك سيتي فرصة إزاحة أرسنال من الصدارة عندما يلتقيان في لندن يوم الأربعاء.

وقال غوارديولا عن معركة اللقب مع فريق ميكل أرتيتا: أرسنال لديه مباراة مؤجلة. سنرى بعد نهاية الدوري الإنجليزي. لكننا نذهب إلى لندن لمحاولة تحقيق الفوز. عندما يحصد فريق 50 نقطة في النصف الأول من الموسم، فهذا لأنه جيد جدا. نجحنا في تقليص الفارق اليوم لأننا قدمنا أداء قويا.