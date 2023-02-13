اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
هالاند شارك في الشوط الأول

قلق في مانشستر سيتي بسبب هالاند

مانشستر - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

سيواجه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي فترة مقلقة قبل أن يحل فريقه ضيفا على أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء بعد خروج إرلينغ هالاند للإصابة في مواجهة أستون فيلا يوم الأحد.

وأحرز المهاجم النرويجي 25 هدفا في 21 مباراة في الدوري منذ انضمامه قادما من بروسيا دورتموند هذا الموسم، وصنع الهدف الثاني لزميله إيلكاي غاندوغان في الفوز 3-1 على فيلا.

لكن هالاند لم يشارك في الشوط الثاني، وبدا غوارديولا قلقا من احتمال عدم مشاركته في ملعب أرسنال حيث يستطيع سيتي التقدم للصدارة لو انتصر.

وقال غوارديولا: هالاند تعرض لإصابة، ولم يشعر براحة، ولم نرغب في المخاطرة في ظل تقدمنا 3-صفر. سنقيم حالته في الأيام المقبلة، إذا لم يكن جاهزا سيشارك لاعب آخر، وأتمنى أن يكون لائقا لكننا سنرى ماذا سيحدث.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نزوح العديد من العائلات المنكوبة إلى عفرين شمال غرب سوريا نزوح العديد من العائلات المنكوبة إلى عفرين شمال غرب سوريا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط