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نجم بايرن ميونخ توماس مولر

مولر يشارك في تدريبات بايرن قبل مواجهة باريس

ميونخ - د ب أ
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تدرب النجم توماس مولر ضمن صفوف بايرن ميونخ الألماني يوم الاثنين، وهو ما يشير إلى جاهزيته للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان مولر قد خرج مع نهاية الشوط الأول خلال المباراة التي انتهت بالفوز على بوخوم 3 - صفر يوم السبت، كإجراء وقائي حيث تلقى إصابة خفيفة بعد أن سجل الهدف الأول.

كذلك استعاد لاعب خط الوسط ريان جرافبرخ لياقته من جديد بعد أن عانى من مشكلة في الركبة.

ويستمر غياب مانويل نوير ولوكاس هيرنانديز وساديو ماني عن صفوف بايرن ميونخ في مباراة الثلاثاء، لكن جوشوا كيميش يعود إلى الفريق بعد غيابه عن مباراة بوخوم للإيقاف.

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